Коляда и Семененко не подвели. Признавайтесь, кто не верил в Евгения?

После мужской короткой программы Россия на пути к трем олимпийским лицензиям.

Стокгольм (Швеция). Чемпионат мира. Мужчины. Короткая программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 106,98

2. Юма Кагияма (Япония) — 100,96

3. Нэтан Чен (США) — 98,85

4. Михаил Коляда (Россия) — 93,52

5. Киган Мессинг (Канада) — 93,51

6. Шома Уно (Япония) — 92,62

7. Джейсон Браун (США) — 91,25

...10. Евгений Семененко (Россия) — 86,86

На чемпионате мира в Стокгольме стартовал самый конкурентный и представительный вид — мужское одиночное катание. По итогам короткой программы лидирует японец Юдзуру Ханю, второй пока что — еще один представитель Японии Юма Кагияма, третий — американец Нэтан Чен. Россияне в тройку лучших пока не попадают, но при этом для команды Федерации фигурного катания России результаты можно смело называть успешными. Ведь перед стартом турнира заявка российской сборной вызывала много вопросов. Мало кто верил в успешное выступление дебютанта чемпионатов мира Евгения Семененко и в хороший прокат Михаила Коляды. Но пока что с задачей бороться за третью квоту на Олимпиаду спортсмены Алексея Мишина справляются.

На арене опять неразбериха с музыкой

Пока что главный антигерой ЧМ в Швеции — техническая группа. Точнее, тот человек, который отвечает за музыкальный аккомпанемент для выступлений фигуристов. Первые «звоночки» пошли еще на тренировках, когда сначала музыку для Анны Щербаковой нашли с пятой попытки, а затем включили для Евгении Тарасовой и Владимира Морозова их мелодию из прошлого сезона. «Адажио» казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергенова шведы так и не нашли — и Тарасовой пришлось включать музыку для тренировки у себя на телефоне.

Но тренировки — тренировками. В заминку с музыкой уже на самих соревнованиях все же не верилось, тем более после проблем первых двух дней оргкомитет наверняка сделал выводы. Как бы не так. Первый же участник у мужчин — и сразу конфуз. Финн Вальтер Виртанен в шоке, поскольку ему удается весьма неплохо сочетать две совсем разные профессии — фигуриста и хирурга. Швед же за своим диджейским пультом не справляется даже с такой элементарной задачей — в который раз он вставил не тот диск (музыку в фигурном катании до сих пор ставят на дисках). Виртанен, естественно, выступать под чужую мелодию не стал и дождался, пока все не исправят. К сожалению, настрой у финна сбился, и Виртанен упал с первого же прыжка — тройного акселя.

Семененко дебютировал ярко

Хорошо только, что к появлению первых российских участников этот загадочный шведский диджей собрался и перестал косячить. А ведь волнений на этот счет было не меньше, чем при тройном акселе Коляды! Тем более у Евгения Семененко необычная для фигурного катания музыка — в короткой 17-летний ученик Алексея Мишина выступает под песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет» из фильма «Бандитский Петербург». Зрителей в Стокгольме нет, поэтому судить о реакции иностранцев на эстетику российских 1990-х сложно. Главное, что судьи неплохо оценили прокат Семененко. Учитывая небольшие помарки, статус дебютанта и слабые международные котировки, 86,86 — неплохой итог. Конечно же, с трикселем и двумя четверными хотелось бы большего, но даже такой задел позволит Евгению побороться за топ-10 в произвольной.

А ведь многие сомневались в правильности решения ФФККР отправить именно его на ЧМ. Напомним, что вторая мужская квота разыгрывалась в финале Кубка России. Изначально Семененко не был даже в расширенном списке претендентов на победу, но только остальные наши парни развалились — и дорога к золоту для Евгения открылась. Александр Горшков с Александром Коганом решили не менять правила и оформили шведскую визу вчерашнему юниору вообще без международного опыта. Казалось бы, вот он, спортивный принцип! Но и здесь нашлись недовольные. «Бывают такие прокаты, что хочется воскликнуть: «Вау, какой классный мальчик!» Здесь не тот случай», — говорила о парне олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Позволим себе не согласиться — восхищаться Евгением хотелось под первые же ноты хита Корнелюка.

Коляде тяжело бороться за медаль даже при чистых прокатах

Главное теперь, чтобы парня не накрыли эмоции. Видимо, именно этого боится Мишин, поэтому запрещает до конца соревнований Семененко общаться со СМИ. Не стал говорить с журналистами после проката (если не брать в расчет Первый канал) и Михаил Коляда. Хотя обсудить вполне было что. Михаил давно выпал из обоймы мирового топа и вернулся на серьезный уровень спустя почти что два года. Последний крупный международный турнир для него как раз и был ЧМ-2019 в Сайтаме. В Японии Коляда в короткой провалился, да и в целом по карьере часто именно с ней у него наблюдаются сложности. Самый напряженный элемент — тройной аксель, который он хорошо если с 50-процентной вероятностью делает чисто.

Но у нового тренера Михаил все-таки начал меняться, и сейчас за него уже не так боязно. Идеальным прокат Коляды не вышел — каскад четверной тулуп с тройным тулупом он едва не сорвал, с помаркой был и аксель. Но главное — обошлось без «бабочек» и падений, уже неплохо! Завершил выступление трехкратный чемпион России тройным лутцем. Вот к этому прыжку претензий точно быть не может. Все по учебнику, но я бы не стал вслед за рядом моих коллег (прежде всего женского пола) всерьез восхищаться лутцем Михаила. Все-таки в 2021 году радоваться чистому тройному — это все равно что восхищаться телефоном с максимальным количеством частот 3G. Вы же вряд ли купите себе новый мобильник без LTE, когда 5G на подходе? Так и технабор Коляды на фоне революции квадов выглядит несерьезно.

Юдзуру Ханю ментально переиграл Нэтана Чена

Если говорить о задаче борьбы за третью олимпийскую лицензию, то Михаил и его тренер все делают правильно. Меньше риска, больше стабильности, гарантия результата. Но вот только пока мы на чемпионате России ставили Коляде оценки выше, чем у Нэтана Чена и Юдзуру Ханю, иностранные судьи с недоумением разводили руки. Компоненты Коляду больше не спасают: ни одной девятки при чистом прокате! Частично интрига с отношением к Михаилу была развеяна на турнире в Нидерландах, куда Коляда ездил в феврале. Но как и в Гааге, так и в Стокгольме восхищаться нашим спортсменом в ISU не готовы.

Действительно, а как это делать, когда четверные исполняют даже ребята из первой разминки? Ближе к последним квады и вовсе становятся обыденностью, а в плане презентации многие иностранцы готовы дать фору Михаилу. К примеру, сильно преобразился Шома Уно — тренер Стефан Ламбьель резко врывается в мировой топ. Очень необычная программа у Кевина Аймо, ярко показал себя Чха Чжун Хван, блистательно презентовали японцы своего нового суперъюниора — Юма Кагияма через пару лет вполне может стать лидером мировой фигурки. Так что о бронзе Коляда со своими скромными тулупами и сальховыми может думать разве что после фейерверка падений. Что уж говорить о борьбе за первое место — Ханю с Ченом доказали, что до них всем остальным фигуристам как до луны. Пусть даже короткую Нэтан и немного смазал, из претендентов на золото американец точно не выпал. Вы же помните, что он может делать по шесть четверных за прокат? Юдзуру же идеален и в плане техники, и, что важнее, в плане психологии. Наконец-то он перестал дрожать при виде Чена, и именно его ментальная победа — главное достижение Брайана Орсера и его команды.