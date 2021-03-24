Трехкратная чемпионка России может первые выиграть чемпионат мира.

Щербакова была безупречна. В короткой программе Анна показала свою суперспобность — ответила всем, кто в нее не верил. И хоть сама фигуристка не очень с этим согласна.

— Не сказала бы, что мое умение собираться на прокат — это суперспособность. Мы очень много часов работаем на тренировках каждый день. Хочется, чтобы все это было не зря, — заявила Щербакова после короткой программы.

Почему огонь от трехкратной чемпионки России — ее личная фишка и ответ всем тем, кто в ней сомневался.

Ответ Меган Дюамель

Накануне старта соревнований олимпийская чемпионка Меган Дюамель нелестно высказалась в адрес Щербаковой. В одном из североамериканских YouTube-эфиров о фигурном катании бывшая фигуристка назвала Анну «болезненной» и добавила, что не может наслаждаться ее катанием:

— Анна такая хрупкая, не могу получать удовольствие от ее катания, она выглядит болезненной. Мне будет трудно болеть за Щербакову в гонке за золото чемпионата мира, потому что я хочу, чтобы победительница была разносторонним человеком, чтобы она наслаждалась самим фактом победы, расцветала, а не мучилась, не выступала только потому, что ее заставляют тренеры.

Также нелестные высказывания были сделаны в тренерского штаба Этери Тутберидзе:

— В случае с Александрой Трусовой и Елизаветой Туктамышевой видно, что они сами двигают свои карьеры вперед. А в облике Анны есть что-то печальное. Мне кажется, что там с ментальной и эмоциональной точки зрения все ведут себя нездоровым образом. Кажется, от этого и сбежала Трусова, — добавила Дюамель.

Возможно, если вспомнить выступления Анны на чемпионате России, особенно в короткой программе, можно на секунду задуматься: а Меган-то в чем-то права. Но катание Щербаковой в Стокгольме показало совершенно иное.

Прекрасная хореография, оба вращения на четвертый уровень, сложнейший лутц-риттбергер оказались весомее тройных акселей у Елизаветы Туктамышевой и Рики Кихиры, которые, в свою очередь, показали не менее яркие прокаты. Но сказать, что такое выступление от Анны ожидалось, будет не совсем правильно.

Болезнь и борьба

На чемпионате России Щербакова каталась после болезни и буквально задыхалась уже после первого дня соревнований, но выдала ярчайший прокат произвольной программы и стала трехкратной чемпионкой страны. Из-за болезни и тяжелого состояния фигуристки после короткой программы ожидания от Анны ждали, скорее, чистого проката. Ну, может быть, четверного флипа, так как именно он у нее лучше все получался после пандемии. Но фигуристка выдала такое катание, что довела до слез весь тренерский штаб и каждую домохозяйку у телевизора.

Затем было тяжелое выступление на Кубке Первого канала, где Анна вновь задыхалась и с трудом откатала обе программы. На тренировках в Стокгольме Щербакова выглядела слабо: сначала она практически не прыгала. Во вторник трехкратная чемпионка России усердно долбила четверной флип, но в итоге он ей так и не покорился, как и лутц. Контрольный прогон — три падения с трех квадов, к тому же еще и проблемы с каскадом лутц+ риттбергер.

В среду тренировка прошла куда лучше, все элементы Анна сделала без ошибок. Что примечательно — в прогоне фигуристка исполнила два каскада: флип+риттбергер и лутц+риттбергер. Но все равно сказать, что от Щербаковой ожидался великий прокат, крайне сложно. К тому же, до сих пор непонятно, отступила ли болезнь — ведь на февральском Кубке первого канала все было тяжело. Но трехкратная чемпионка России вновь сняла все вопросы своим прокатом.

В ее выступлении чувствовалась уверенность, четкость в каждом элементе. Судьи не стали придираться к ребрам на флипе и лутце — настолько убедительным было катание Анны. И все баллы были абсолютно заслуженными.

Личный рекорд

Вопросов по баллам Щербаковой возникать не должно. Заслуженные 43,86 за технику — все элементы на плюсы. По этому показателю Анна, кстати, уступила Елизавете Туктамышевой (44,39). Все решили детали. Да, «императрица» исполняла тройной аксель против дупеля Щербаковой. Но у трехкратной чемпионки России был более сложный каскад — тройной лутц+тройной риттбергер, да еще и во второй половине программы, за который она набрала 14,07 балла против комбинации тройной лутц+тройной тулуп у Туктамышевой (11,11 балла).

Обе спортсменки исполнили дорожки шагов на третий уровень, но GOE у Анны было выше. Поэтому разница в технике получилась не такой большой. Второй оценкой Щербакова ожидаемо обошла свою соотечественницу: 37,14 против 34,47. Кстати, оценка за компоненты ученицы Этери Тутберидзе была немного ниже, чем на победном чемпионате России в Челябинске — там судьи оценили фигуристку в 37,80. Елизавета в принципе никогда не отличалась высокими компонентами. В Стокгольме она набрала на балл ниже, чем в том же Челябинске (35,40) и на полтора, по сравнению с финалом Кубка России (36,08).

В итоге в сумме Анна набрала 81,00 балл за свое выступление — это ее личный рекорд на мировом уровне. Предыдущее наивысшее достижение спортсменки в короткой программе составляло 78,27 балла. За Щербакову можно только порадоваться — ей удается держать форму и показывать стабильное и уверенное катание. И даже несмотря на все трудности, болезни фигуристка показала, что все сомнения в ней напрасны. Только теперь она находится в статусе одной из главных претенденток на золото чемпионата мира.