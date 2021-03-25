Коляде не нужно рисковать и избавиться от «бабочек». Что говорят эксперты о битве россиянина за подиум ЧМ

Мужская короткая программа скорее обнадежила.

В Стокгольме идет второй день соревнований на чемпионате мира по фигурному катанию. Вчера Россия выиграла две короткие программы — у женщин (Анна Щербакова) и у пар (Александра Бойкова/Дмитрий Козловский). От мужчин победы мы, скорее всего, не ждем, но Михаил Коляда недалеко от подиума. С результатом 93,52 балла он идет четвертым, его напарник по группе Евгений Семененко с 86,86 — десятый. «СЭ» попросил экспертов прокомментировать результаты.

Не нужно радоваться чужим ошибкам, надо делать свою работу

Инна Гончаренко, заслуженный тренер России:

— Наши после короткой программы — четвертый и десятый. Ожидали большего, меньшего?

— Конкуренция у мужчин сильнейшая, в данной ситуации результат очень хороший. Перед произвольной программой всё очень достойно выглядит. Тем более для дебютанта. И Миша, и Женя еще и в далеких разминках катались, конечно, это сказывается. Миша остался четвертым, это вообще чудесно. А Женя в десятке. Но надо еще на одно место подниматься и для этого делать чистые прокаты.

— Вы ждете от Коляды бронзы? Так стоит формулировать задачу?

— Конечно, надо всегда ставить перед собой задачу подняться на пьедестал. Иначе зачем участвовать? Так что безусловно. Но ему надо стараться не через голову прыгнуть, а дать именно чистый прокат. Показать то, что он реально может делать.

— То есть не нужно усложнение? Четверной лутц, о котором все говорят.

— Не думаю. Нужно сделать ставку на чистоту. Нерв будет очень высокий, срывать нельзя никак. Так что нужно дать надежный контент, тот, в котором он уверен. Это лично мое внутреннее ощущение.

— Женя доказал, что его правильно отправили в Стокгольм?

— Он все докажет, когда дойдет до конца соревнований. Еще рано делать выводы.

— Можно сказать, что хорошо, что в произвольной программе нет Винсента Чжоу? Особенно с точки зрения борьбы за третью квоту на Олимпиаде.

— Знаете, на всех соревнованиях за редким исключением всегда находятся «помощники». Здесь главное — самому не ударить в грязь лицом. Не надо радоваться чужим ошибкам, надо свою работу делать качественно.

— По соцсетям ходит забавная табличка, оценки по навыкам катания в мире — первый Ханю, второй Чен, третья Щербакова. Уместно вообще сравнивать мужчин и женщин?

— Абсолютно неуместно их сравнивать. Просто не нужно делать таких вещей. Разные бригады, это просто разные виды, каждый соревнуется в своем виде.

Судейство на чемпионате мира в отношении России пока очень хорошее

Сергей Шахрай, серебряный призер Олимпиады, чемпион мира:

— Сергей Семенович, для вас какое событие мужской короткой программы стало главным?

— Падение Чена, наверное, и его третье место при этом. Но он-то еще свое отыграет, он человек стабильный, для него падение не фатально, как, к сожалению, может оказаться для Трусовой. Хотя я ей желаю забыть о своей ошибке и сделать наконец пять чистых четверных в произвольной. Но очевидно, что чемпионат мира — это не Кубок России. Мне непонятна желчь в отношении тех наших спортсменов, которые сталкиваются с неудачами. Одно дело — на диване сидеть в зубах ковырять, другое — делать каскады и четверные на чемпионате мира. Давайте мы всем будем желать удачи, Трусовой — отыграться, и чтобы весь подиум был наш. А в каком порядке — вопрос другой. Вот давайте за это...

— Выпьем?

— Поболеем. Если выпьем, то Кихира пусть суши ест, надо ей предложить.

— А у мужчин вы за какой порядок у Ханю и Чена?

— Я за Мишина! Из них двоих — скорее за Чена. Мне очень нравится Алиев, но Семененко — просто молодец, что не подвел. И вообще, посмотрите — Мишин и Москвина, две легенды, людям 80 лет или под 80, а они продолжают давать результат. Это феноменально.

— Мужчины могут поддержать женский почин с подиумом? Коляда пока всего в пяти баллах от него.

— Я остерегаюсь чего-то ждать от Коляды. Жду от него отсутствия этих «бабочек»! Его любят в принципе во всем мире, видно, что федерация за него борется. Если прыгнет свои два четверных, то почему нет? Он может стать третьим. Тем более что судейство на этом турнире в отношении нас пока очень хорошее, надо признать.

— Для вас это стало откровением?

— Я просто хочу сказать, что это значит, наши хорошо работают. Наши официальные лица. Это тоже работа, и она выполняется профессионально. В федерации много опытных людей, наверное, их даже можно назвать старой гвардией. Они знают свое дело, молодцы. Но, конечно, я понимаю некоторые вопросы к судьям со стороны. У Трусовой 22-я по технике оценка и третья по компонентам. Конечно, это о чем-то говорит. Но результат на табло, как говорится. Фигурное катание всегда будет субъективным.

Меня, например, также удивило, что Кихира вторая. Она отлично откаталась, и в моем понимании люди, которые делают тройной аксель, должны стоять выше, чем делающие двойной. То же самое с четверными — это просто другая лига, другой уровень спортсмена. Ну вот как — один прыгает с шестом на 5 метров, а другой — на 5,50. Но тот, кто прыгает на 5,50, проигрывает, потому что другой красиво прыгнул ниже? Я понимаю, что фигурное катание — не только про технику. Но на мой взгляд, это несправедливо. И то же самое будет применимо к Щербаковой в произвольной, когда она пойдет на четверные. А вчера Кихира и особенно Туктамышева должны были стоять выше. Я первый в мире прыгал тройной тулуп, остальные прыгали двойной — значит, они просто другого уровня спортсмены. Точка.

— Мужские соревнования были интереснее женских?

— Я бы сказал, они просто другие. У мужчин соревнуются мужчины. У них нормальный процесс, юниоры не могут соревноваться со взрослыми. Сейчас поставить условного Колесникова против Чена — он проиграет, потому что ему не хватит мужской силы на такие прыжки. У женщин же все наоборот — там нужно быть тоньше, нежнее, наши юные девчонки из группы Тутберидзе есть, и дальше, по сути, пропасть. Конечно, это выглядит не совсем естественно.