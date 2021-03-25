Американцев бесят оценки Щербаковой, японцы признают результат. Реакция на результаты короткой программы

Фигурная общественность разделилась в оценках того, что случилось в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

Реакция на результаты короткой программы чемпионата мира по фигурному катанию лишний раз дает удостовериться в разнице культур и менталитетов. И снова поразиться характеру японцев — возможно, самой продвинутой и при этом самой вежливой нации в мире.

Японцы почти не хейтят

Прежде всего стоит сказать, что тема противоборства Рики Кихиры с россиянками не стоит на первых полосах японских газет. Мы, конечно, привыкли говорить, что в фигурном катании сейчас две страны — Россия и Япония. Но бейсбол и сумо, а также предстоящую Олимпиаду на островах котируют все равно выше.

The Japan Times.

Одно из главных изданий страны Asahi Shimbun скорее позитивно оценивает выступление Кихиры. У японцев еще не прошла боль после провала на домашнем чемпионате: «Это выступление Рики Кихиры избавило от сожалений двухлетней давности». Японские СМИ рассказывают о том, что Кихира была заряжена именно на короткую программу и до чемпионата говорила, что «в ней чуть ли не все решается», а теперь — что ей «удалось избавиться от кошмара двухлетней давности». Два балла отставания позволяют Кихире бороться за чемпионство, считает автор.

Отдельно лестно японские журналисты высказываются о Елизавете Туктамышевой, которая «вернула себе блеск спустя шесть лет». Любопытно, что в каждой второй статье упоминается Алина Загитова. Ничего особенного, просто перечисление того, что она победительница последнего чемпионата мира и олимпийская чемпионка, — но тем не менее.

Своих проблем хватает

Даже издание Nikkan Sports, которое может зажечь заголовком, в этот раз было сдержанным и концентрируется на аспектах выступления самой Кихиры — недокруты, а также решенная проблема с коньками. Оказывается, в прошлой обуви было сложно прыгать и аксель, и четверной. Теперь экипировка подобрана подходящая. А Щербакова «продемонстрировала свои способности».

По-видимому, японцев так сильно задел провал на последнем домашнем чемпионате мира, что даже второе место после короткой программы считается уже неплохим. Журналисты пишут об эмоциях Кихиры, которая «в подтверждение успеха сжала руку в кулак», а саму Рику именуют не иначе как королевой Японии, которая стремится к статусу Мао Асады.

Nikkan Sports.

Да, в соцсетях пользователи действительно пишут о том, что ISU исповедует двойные стандарты и что Щербакову оценили слишком высоко. Но по крайней мере в профессиональных японских СМИ такого настроения нет.

Американцы недовольны

Кто действительно взбесился из-за судейства, так это легендарный американец Филип Херш:

«Что за хрень с четырьмя судьями (совпадение, что трое из постсоветских стран?), которые ставят Кихиру третьей? Вы можете оправдать (или по крайней мере дебатировать на каких-то основаниях), что Рика должна быть второй после Щербаковой, но уступить Туктамышевой? Никак».

WTF with 4 judges (coincidence that 3 were from ex-Soviet Bloc countries?) putting Kihira 3rd? You can justify (or at least reasonably debate) Rika being second to Shcherbakova, but behind Tuktsmysheva, too? No way. #WorldFigure — Philip Hersh (@olyphil) March 24, 2021

На что, правда, получил ответ: «А совпадение ли это, что другие трое из блока НАТО?»

Еще шлют такие видео — показывающие, что вместо q Кихира вполне могла получить недокрут.

You must thank the judges they did not mark her jumps under, just a «q» ? pic.twitter.com/Rb8w9J0eYQ — All About Skating (@TeaSkating) March 24, 2021

От себя скажу, что вы тоже можете взять этот момент на видео официальной трансляции, уменьшить скорость и увидеть, что Кихира на прыжке украла чуть ли не пол-оборота. Другое дело, что во время отрыва пытаются отыграть все, и на это судьи закрывают глаза. Но чистого прыжка там не было.

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Но Херш был заряжен критиковать судейство, и пожалуй, основания у него для этого были:

— Кто-то удивлен, что хватило одного международного старта в ковидном сезоне, чтобы все начали удивляться и кричать о судействе?

Оценки за компоненты мэтра тоже взорвали: «Вы будете любезны, если скажете «ой». Я выбрал «бесстыдно». Также подходит «это шутка».

You're kind by saying «yikes.» I went for «shameless.» Also appropriate would be «it's a joke.» https://t.co/Ls8BShLgNQ — Philip Hersh (@olyphil) March 24, 2021

А после проката Трусовой американец спросил у космоса: «Мы только что слышали хихиканье Тутберидзе?»

И даже безэмоционально строчащий названия прыжков известный американский аналитик Джеки Вонг тоже высказался: «Между Щербаковой и Кихирой не должно быть двух баллов разницы в компонентах».

Rika Kihira JPN

3A(q), 3F3T(q), 3Lz

TES 43.68, PCS 35.40, SP 79.08 into 2nd — both the 3A and the 3T were called q, but that component score should not be almost 2 points below Shcherbakovahttps://t.co/lbTwwhorTa #WorldFigure #Stockholm2021 — Jackie Wong (@rockerskating) March 24, 2021

Да и комментарии под постами довольно однозначные — от обвинений в захвате женского катания русскими до «нелепо» и «смешно».

Очень интересно, что сейчас происходит в судейских кулуарах чемпионата. Судя по всему, после произвольной программы напряжение и давление извне на результаты будут еще выше.

Только есть загвоздка: российский рынок для ISU сейчас один из главных, а вот американцы упустили свое лет двадцать назад.