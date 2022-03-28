Журова отреагировала на радость Пападакис в связи с отсутствием российских фигуристов на ЧМ

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова французской фигуристки Габриэлы Пападакис о неучастии российских спортсменов на чемпионате мира в Мопелье.

По ее словам, на российских спортсменов все косо смотрят и без них на турнире нет напряжения.

«Мы не можем изменить их состояние. Они реально так себя чувствуют без наших спортсменов. Организаторы не пускают наших спортсменов, так как понимают, что не все спортсмены адекватно будут воспринимать наших. Наверное, будут те, кто проявит сочувствие к нашим ребятам. Да, наши фигуристы являются толчком развития фигурного катания, но вы уверены, что другим странам это нужно? Они не могут выполнить сложные элементы, которые можем мы. Им не надо напрягаться. Когда они соревнуются среди равных, им легче. Мне интересно, будет ли проявлена агрессия к российским тренерам, запретят ли им тренировать иностранных спортсменов или нет. Если русский специалист приводит к победе американца, то он молодец. Двойные стандарты», — сказала Журова «СЭ».

Напомним, что 1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под его эгидой. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.