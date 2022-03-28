Фигурное катание
Чемпионат мира
Новости
Календарь / результаты Статьи Фото
Главная
Фигурное катание
Чемпионат мира

28 марта, 13:15

Журова отреагировала на радость Пападакис в связи с отсутствием российских фигуристов на ЧМ

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Светлана Журова.
Фото Global Look Press

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова французской фигуристки Габриэлы Пападакис о неучастии российских спортсменов на чемпионате мира в Мопелье.

По ее словам, на российских спортсменов все косо смотрят и без них на турнире нет напряжения.

«Мы не можем изменить их состояние. Они реально так себя чувствуют без наших спортсменов. Организаторы не пускают наших спортсменов, так как понимают, что не все спортсмены адекватно будут воспринимать наших. Наверное, будут те, кто проявит сочувствие к нашим ребятам. Да, наши фигуристы являются толчком развития фигурного катания, но вы уверены, что другим странам это нужно? Они не могут выполнить сложные элементы, которые можем мы. Им не надо напрягаться. Когда они соревнуются среди равных, им легче. Мне интересно, будет ли проявлена агрессия к российским тренерам, запретят ли им тренировать иностранных спортсменов или нет. Если русский специалист приводит к победе американца, то он молодец. Двойные стандарты», — сказала Журова «СЭ».

Напомним, что 1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под его эгидой. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Сборная России по фигурному катанию
Светлана Журова
5
0
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
Читайте также
Бузова пришла на спортивное ТВ: сказала, что ей нравится «мальчик из «Динамо». Обошлось без скандала
Алчный безумец, ненавидевший белых. Каким был отец сестер Уильямс, за роль которого Уиллу Смиту дали «Оскар»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«А что на нее нападать? Габриэла сказала все четко: без русских — легче». Роднина — о заявлении Пападакис
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости