Тарасова считает, что Россия вернет квоту не во всех видах: «Судить нас будут не родные и близкие люди!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на потерю полной квоты российских спортсменов на чемпионате мира.

В случае, если спортсмены будут допущены до участия в соревнованиях, то от страны сможет выступить один фигурист или одна пара в каждом из видов.

«Ничего хорошего для нас это не значит. Сможем или не сможем вернуть квоту — это все в будущем. По каким-то видам сумеем вернуть, по каким-то — нет. Сами понимаете, что судить нас будут не близкие и родные нам люди. Печально. Но надо работать дальше. Обязательно нужно участвовать на соревнованиях. Наверное, и зарплату хорошую надо платить спортсменам и тренерам», — сказала Тарасова «СЭ».

Российская сборная сохранила по три квоты в мужском, женском, парном катании и танцах на льду на чемпионат Европы. Они могут быть использованы в том случае, если с российских спортсменов снимут отстранение.

В сезоне-2022/23 чемпионат Европы пройдет в Эспоо (Финляндия) с 23 по 29 января 2023 года, а чемпионат мира — в Сайтаме (Япония) с 20 по 26 марта 2023 года.