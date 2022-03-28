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28 марта, 12:39

«А что на нее нападать? Габриэла сказала все четко: без русских — легче». Роднина — о заявлении Пападакис

Роднина ответила на заявление Пападакис, что без русских фигуристов меньше напряжения
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Депутат Госдумы трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова Габриэлы Пападакис. Ранее французская фигуристка заявила, что на чемпионате мира без русских меньше напряжения.

«Она честно сказала, что без русских легче. А что на нее нападать? Габриэла сказала факт. Пападакис сказала все четко: без русских или других спортсменов выступать легче. Это факт» — сказала Роднина «СЭ».

26 марта Пападакис в парсе с Гийом Сизероном стали чемпионами мира. Фигуристы показали лучший результат в обеих программах и в сумме набрали 229,82, побив мировые рекорды (в ритм-танце, произвольном танце и по сумме). За произвольный прокат они получили 137,09 балла. Прежний рекорд был установлен ими на этапе «Гран-при» в Японии в апреле 2019 года (136,58 балла). В сумме французы также превзошли собственное мировое достижение, установленное на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (226,98 балла).

Напомним, что 1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Фигурное катание
Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон
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Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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