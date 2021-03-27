Журанков оценил летний переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко

Российский комментатор Андрей Журанков в прямом эфире YouTube-канала «СЭ» прокомментировал решение чемпионки Европы 2020 Алены Косторной летом прошлого года перейти от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, а после финала Кубка России-2021 вернуться обратно к Тутберидзе.

«Каждый выбирает свой путь сам. Кто-то умом, кто-то другими соображениями. Туктамышева ведь не уходит от Мишина, что бы ни случилось. Косторная совершила самую большую ошибку и сама себя выгнала из претендентов на высокие места. Конечно же, я про первый переход летний переход. Ей не нужно было никуда переходить, не надо было идти никуда.

Ты первый номер группы, у тебя шикарный стабильнейший аксель, которым ты вынесла всех соперников с четверными. Невероятное скольжение, дуги, ребра, просто смотришь на ее дорожку и дух захватывает. Такой характер, такой понимание музыки, образа. И она берет и все это гробит. Говорит давайте, я пойду туда. Ну хочешь давай, вперед, сходи. Сходила, хорошо, вернулась", — сказал Журанков.

(Рустам Имамов)