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Канадский эксперт поставил Синицину и Кацалапова на второе место на чемпионате мира

14:06
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Канадский эксперт и бывший фигурист Эшер Хилл поделился мнением о том, кто одержит победу в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«Мы видели лишь небольшое видео Синициной и Кацалапова с новой программой под Майкла Джексона. И им не удалось провести подготовку к чемпионату мира в желаемом объеме из-за травмы и болезни партнерши. Будет интересно посмотреть, как они справятся с произвольным танцем под таким большим давлением.

Перевес в баллах на их стороне, но я поставлю на первое место Чок и Бэйтса, Синицину и Кацалапова — вторыми. Третьими — Джиллз и Пуарье или Хаббелл с Донохью. Но я всех люблю, тяжело выбрать», — сказал Хилл в подкасте CBC.

Действующие чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют после ритм-танца на чемпионате мира, набрав 88,15 балла.

Произвольный танец пары представят в субботу, 27 марта.

Дополнительная информация:

https://www.cbc.ca/sports/olympics/winter/figureskating/live-stream-figure-skating-world-championships-2021-1.5954461

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