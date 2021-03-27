Канадский эксперт поставил Синицину и Кацалапова на второе место на чемпионате мира
Канадский эксперт и бывший фигурист Эшер Хилл поделился мнением о том, кто одержит победу в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
«Мы видели лишь небольшое видео Синициной и Кацалапова с новой программой под Майкла Джексона. И им не удалось провести подготовку к чемпионату мира в желаемом объеме из-за травмы и болезни партнерши. Будет интересно посмотреть, как они справятся с произвольным танцем под таким большим давлением.
Перевес в баллах на их стороне, но я поставлю на первое место Чок и Бэйтса, Синицину и Кацалапова — вторыми. Третьими — Джиллз и Пуарье или Хаббелл с Донохью. Но я всех люблю, тяжело выбрать», — сказал Хилл в подкасте CBC.
Действующие чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют после ритм-танца на чемпионате мира, набрав 88,15 балла.
Произвольный танец пары представят в субботу, 27 марта.
Дополнительная информация:
https://www.cbc.ca/sports/olympics/winter/figureskating/live-stream-figure-skating-world-championships-2021-1.5954461
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