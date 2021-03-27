Ягудин назвал Чена следующим олимпийским чемпионом после выступления в произвольной программе на ЧМ

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал выступление американского фигуриста Нэтана Чена, который исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме.

«Вот есть два спортсмена которые вызывают такие эмоции – Ханю и Чен. Но даже японец не может сделать то, что сделал сейчас Нэтан в произвольной. Мы видимо сейчас смотрели выступление чемпиона мира и, я не побоюсь сказать, будущего олимпийского чемпиона. Я уверен в этом. Чена нельзя вывести из равновесия, это что-то сверхъестественное. Его бесполезно обыгрывать. Да, он упал в короткой, но это был даже не шанс соперникам. Для того, чтобы другие думали о первом месте, он должен не выходить на лед», - сказал Ягудин в эфире «Первого канала».

Нэтан Чен за произвольную программу получает 222,03 балла, набрав 320 88 по сумме двух выступлений. Спортсмен занимает первое промежуточное место.