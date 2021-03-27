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Чен сделал пять четверных в произвольной программе на ЧМ

16:40

Американский фигурист Натан Чен исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме.

Сделал четверной лутц, каскад четверной флип+тройной тулуп, тройной лутц, четверной сальхов, четверной тулуп+ойлер+тройной флип, четверной тулуп+тройной тулуп, тройной аксель.

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