Российская фигуристка Александра Трусова поделилась эмоциями от чемпионата мира, прошедшего в Стокгольме.

«Это странные соревнования, вообще не похожие на тот чемпионат мира, который я себе представляла. Не было зрителей, поэтому и ощущение, что мы приехали на главный старт сезона, было каким-то размытым», — цитирует Трусову RT.

16-летняя фигуристка по сумме двух прокатов набрала 217, 20 балла и стала бронзовым призером чемпионата.