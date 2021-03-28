Трусова — о ЧМ в Стокгольме: «Странные соревнования»
Российская фигуристка Александра Трусова поделилась эмоциями от чемпионата мира, прошедшего в Стокгольме.
«Это странные соревнования, вообще не похожие на тот чемпионат мира, который я себе представляла. Не было зрителей, поэтому и ощущение, что мы приехали на главный старт сезона, было каким-то размытым», — цитирует Трусову RT.
16-летняя фигуристка по сумме двух прокатов набрала 217, 20 балла и стала бронзовым призером чемпионата.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/846924-trusova-debyut-chm-stokgolm
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