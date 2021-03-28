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Трусова — о ЧМ в Стокгольме: «Странные соревнования»

09:17
Александра Трусова. Фото «СЭ»
Александра Трусова. Фото «СЭ»
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Российская фигуристка Александра Трусова поделилась эмоциями от чемпионата мира, прошедшего в Стокгольме.

«Это странные соревнования, вообще не похожие на тот чемпионат мира, который я себе представляла. Не было зрителей, поэтому и ощущение, что мы приехали на главный старт сезона, было каким-то размытым», — цитирует Трусову RT.

16-летняя фигуристка по сумме двух прокатов набрала 217, 20 балла и стала бронзовым призером чемпионата.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/846924-trusova-debyut-chm-stokgolm

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