Видео произвольного танца Синициной и Кацалапова на ЧМ по фигурному катанию

На Youtube Первого канала опубликовано видео произвольного танца российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Они завоевали золото чемпионата мира.

По итогам двух танцев они набрали 221,17 балла. Вторыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (214,71). На третьей позиции канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (214,35).

Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли пятое место (208,77). Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро на десятой позиции (188,45).