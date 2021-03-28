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Видео произвольного танца Синициной и Кацалапова на ЧМ по фигурному катанию

01:35
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото ISU.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото ISU.
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На Youtube Первого канала опубликовано видео произвольного танца российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Они завоевали золото чемпионата мира.

По итогам двух танцев они набрали 221,17 балла. Вторыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (214,71). На третьей позиции канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (214,35).

Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли пятое место (208,77). Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро на десятой позиции (188,45).

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