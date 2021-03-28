Трусова рассказала о первом чувстве после короткой программы на ЧМ в Стокгольме

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свою ошибку в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. У спортсменки не получился каскад.

«Я еще до чемпионата мира говорила и тренерам, и родителям, что, если не буду делать в короткой программе ничего сложного, обязательно ошибусь на легком. В этом отношении я знаю себя очень хорошо. Ну не бывает у меня так, чтобы всю сложность убрать и идеально откататься. Настраиваться на выступление при сложной программе мне проще», — цитирует Трусову RT.

Трусова по сумме двух прокатов набрала 217, 20 балла и стала бронзовым призером чемпионата.