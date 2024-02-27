Фигурное катание
Чемпионат мира
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Чемпионат мира

27 февраля, 19:45

Тарасова: «Буду следить за чемпионатом мира по фигурному катанию, даже несмотря на отсутствие россиян»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что будет смотреть чемпионат мира по фигурному катанию, несмотря на отсутствие россиян.

Турнир пройдет в канадском Монреале с 18 по 24 марта 2024 года.

«Буду следить за чемпионатом мира по фигурному катанию в этом году, даже несмотря на отсутствие наших спортсменов. Надоело говорить об этом уже два года, но и так понятно, что без наших ребят будет не та конкуренция. Но турнир будет проходить и я буду его смотреть. Индивидуально кого-то выделять не буду, поэтому на этом ЧМ следить буду за всеми фигуристами», — цитирует Тарасову Sport24.

На чемпионате мира 2023 года победу в мужском одиночном катании одержал японец Сема Уно, у женщин соревнования выиграла японка Каори Сакамото. В парном катании чемпионами мира стали также представители Японии Рику Миура и Рюити Кихара. В танцах на льду победили Мэдисон Чок и Эван Бейтс.

Российские фигуристы отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
2
1
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
Читайте также
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
В квартире экс-участницы RAF в ФРГ обнаружили 1,2 кг золота и гранатомет
Зеленский отверг предложение Эрдогана о переговорах с участием России
Популярное видео
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Щербакова, Туктамышева и Трусова на пьедестале ЧМ! Live о российском триумфе в женском катании
Прямой эфир из «пузыря» в Стокгольме
Кто выиграет в битве Щербаковой, Трусовой и Кихиры? Live с Еленой Радионовой
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Слюсаренко: «Считаю Морозова абсолютно выдающимся постановщиком»
Новости
RSS RSS
Все новости