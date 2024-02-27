Тарасова: «Буду следить за чемпионатом мира по фигурному катанию, даже несмотря на отсутствие россиян»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что будет смотреть чемпионат мира по фигурному катанию, несмотря на отсутствие россиян.

Турнир пройдет в канадском Монреале с 18 по 24 марта 2024 года.

«Буду следить за чемпионатом мира по фигурному катанию в этом году, даже несмотря на отсутствие наших спортсменов. Надоело говорить об этом уже два года, но и так понятно, что без наших ребят будет не та конкуренция. Но турнир будет проходить и я буду его смотреть. Индивидуально кого-то выделять не буду, поэтому на этом ЧМ следить буду за всеми фигуристами», — цитирует Тарасову Sport24.

На чемпионате мира 2023 года победу в мужском одиночном катании одержал японец Сема Уно, у женщин соревнования выиграла японка Каори Сакамото. В парном катании чемпионами мира стали также представители Японии Рику Миура и Рюити Кихара. В танцах на льду победили Мэдисон Чок и Эван Бейтс.

Российские фигуристы отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года.