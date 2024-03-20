Чемпионат мира: расписание и где смотреть трансляции 20 марта

Чемпионат мира по фигурному катанию 2024 начнется 20 марта в Монреале

Чемпионат мира по фигурному катанию 2024 начнется 20 марта в спортивном комплексе «Белл-Центр» в Монреале, Канада. В первый соревновательный день пары и женщины представят свои короткие программы.

Следить за прокатами фигуристов в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Также чемпионат мира бесплатно покажут на официальном YouTube-канале ISU, но на территории России просмотр недоступен.

Российские фигуристы не будут выступать на мировом первенстве. Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России и Белоруссии от всех соревнований под своей эгидой.

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию 20 марта

Пары, короткая программа — 19.00

Женщины, короткая программа — 00.00 (в ночь на 21 марта)

Малинин, грузины и все остальные. За кем следить на чемпионате мира в Монреале?