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21 февраля, 07:53

Слюсаренко: «Считаю Морозова абсолютно выдающимся постановщиком»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тренер по фигурному катанию Павел Слюсаренко считает Николая Морозова абсолютно выдающимся постановщиком.

«Был Николай Морозов, которого считаю абсолютно выдающимся постановщиком. Я очень многое у него почерпнул. И ведь все эти специалисты, включая Сергея Плишкина (постановщик в группе Слюсаренко), разные. Для Николая было важно максимально подстроиться под спортсмена. Он делал программу таким образом, чтобы она вышла прежде всего удобной.

Сергей, напротив, любит «прогибать» фигуристов под свое видение. Это поначалу создает определенные проблемы, но спустя какое-то время люди начинают справляться с задачей», — сказал он в интервью RT.

 

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1275609-nikolai-morozov-figurka-mnenie
Фигурное катание
Николай Морозов (фигурное катание)
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