Двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова в прямом эфире «СЭ» поделилась мнением о состоянии российской фигуристки Александры Трусовой перед стартом чемпионата мира в шведском Стокгольме.

«Пока человек не выступит, никого нельзя считать фаворитом. Мальчики у нас тоже многое могут в теории, а на соревнованиях эти навыки показывают далеко не всегда, — сказала Радионова. — Саше Трусовой важнее откатать стабильно и спокойно, чисто. Я видела, как она четверные спокойно прыгает на разминке — в одну лутц, в другую тулуп. Для нее квады как тройные».

(Рустам Имамов)