Трусова безошибочно выполнила тройной аксель во время тренировки перед чемпионатом мира
18:27
Российская фигуристка Александра Трусова на тренировке отработала короткую программу, которую она будет исполнять на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). На ней она чисто исполнила тройной аксель. Видео опубликовала фан-страница спортсменки в Instagram.
Чемпионат мира состоится в Стокгольме с 22 по 28 марта. Женские соревнования пройдут 24 и 26 марта.
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