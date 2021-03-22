Трусова безошибочно выполнила тройной аксель во время тренировки перед чемпионатом мира

Российская фигуристка Александра Трусова на тренировке отработала короткую программу, которую она будет исполнять на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). На ней она чисто исполнила тройной аксель. Видео опубликовала фан-страница спортсменки в Instagram.

Чемпионат мира состоится в Стокгольме с 22 по 28 марта. Женские соревнования пройдут 24 и 26 марта.