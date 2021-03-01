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Олимпийский чемпион Урманов заявил, что Туктамышева заслужила место в составе сборной на ЧМ

16:10
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Олимпийский чемпион Алексей Урманов заявил, что фигуристка Елизавета Туктамышева достойна быть в составе российской команды на чемпионате мира.

Ранее сегодня, 1 марта, стал известен состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию, который пройдет в Швеции с 22 по 28 марта.

«Лиза Туктамышева абсолютнейшим образом достойна быть в составе российской команды на чемпионате мира. Не просто достойна, она больше чем заслуживает этого — это самая возрастная девушка в нашей сборной, что не мешает ей показывать хорошее катание, прекрасные программы. И она заслуживает большого уважения от нас всех, и от профессионалов, и от любителей — несмотря на все сложности она все время движется вперед, не останавливается на достигнутом», — цитирует Урманова ТАСС.

24-летняя Туктамышева попала на чемпионат мира впервые с 2015 года. В тот год она одержала победу.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10806317

Чемпионат мира по фигурному катанию

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