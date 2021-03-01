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Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию

12:44
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Федерация фигурного катания на своем официальном сайте объявила состав сборной России на чемпионат мира в Стокгольме.

Состав сборной России:

Спортивные пары — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Танцевальные дуэты — Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Мужчины — Михаил Коляда и Евгений Семененко.

Женщины — Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова.

Окончательный список утвердили по результатам Кубка России, который завершился в Москве накануне.

Чемпионат мира пройдет в Швеции с 22 по 28 марта.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/news/5413-sostav-sbornoj-rossii-na-chempionat-mira-po-figurnomu-kataniyu-v-stokgol-me.html

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