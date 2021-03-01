Слуцкая считает, что Туктамышева может навязать конкуренцию Щербаковой и Трусовой на ЧМ

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая прокомментировала «СЭ» состав сборной России на чемпионат мира в Стокгольме. В женских соревнованиях будут участвовать Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. В мужском турнире примут участие Михаил Коляда и Евгений Семененко.

«Мы видим работоспособность Евгения, его результативность, владение четверными прыжками. Я желаю нашим мальчикам как можно лучше откататься на предстоящих соревнованиях. Что касается девушек, то Лиза была первая в списке тех, кто проходит по возрасту. Девочки, которые были впереди, по правилам фигурного катания не могут принимать участие в чемпионате мира. Борьба с Щербаковой и Трусовой? Туктамышева может навязывать конкуренцию, иначе она бы не выступала. Тем более с тройными акселями и владением четверным прыжком. Главное — показать свой максимум на льду», — сказала Слуцкая «СЭ».

Также Слуцкая уверена, что медали на чемпионате мира будут разыгрываться в основном среди россиянок.

«Может быть, в борьбу вмешается еще японка, но на сегодняшний день мало фигуристок из других стран, которые пришли в себя после пандемии и могут составить конкуренцию нашим девчонкам», — добавила Слуцкая.

Чемпионат мира пройдет в шведском Стокгольме с 22 по 28 марта.

(Анастасия Пастернак)