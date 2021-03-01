Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась первыми эмоциями после объявления окончательного списка российской сборной на чемпионат мира в Швеции.

По итогам финала Кубка России фигуристка заняла четвертое место, но первые три спортсменки (Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачева) по возрасту не могут участвовать на чемпионате мира. В женских соревнованиях также будут участвовать Александра Трусова и Анна Щербакова.

— Естественно, я очень рада, что попала в сборную на чемпионат мира. Я очень долго мечтала об этом, и наконец-то моя мечта осуществилась, поэтому эмоции были потрясающими.

— Чемпионат мира будет проходить на той же арене, на которой в 2015 году вы выиграли чемпионат Европы. Это может помочь?

— Да, тоже подумала о том, что был тот чемпионат Европы, где я выиграла. Надеюсь, что эта арена в этот раз тоже принесет мне удачу. Интересно будет побывать на ней снова.

— Будет сложнее выступать без зрителей?

— Без зрителей будет немного не то, но это в любом случае чемпионат мира, и я уже рада, что буду там. Со зрителями было бы вообще потрясающе, но и без них все спортсмены постараются сделать максимум.

— Как-то скажется то, что из вашей группы на чемпионат мира отобралось целых три спортсмена?

— Да, у нас едут три человека — Женя (Семененко), Миша (Коляда) и я, но не думаю, что это как-то скажется на подготовке. Будем также тренироваться как обычно, как к этому старту готовились. Но я очень рада за Алексея Николаевича, у которого целых три спортсмена едут на чемпионат мира. И на «Гран-при» тоже три спортсмена заняли призовые места. Довольно удачный год для него.

(Анастасия Плетнева)

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