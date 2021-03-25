Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган поделился с «СЭ» впечатлениями после мужской короткой программы на чемпионате мира-2021 в Стокгольме.

Японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл короткую программу, набрав 106,98 балла. На втором месте идет его соотечественник, Юма Кагияма (100,69 балла). На третьем — американец Нейтан Чен (98,85).

Россиянин Михаил Коляда набрал 93,52 и занимает 4-ю строчку. Еще один представитель РФ Евгений Семененко — 10-й (86,86).

«Коляда совершенно не удивил! Мы рассчитывали на то, что наши спортсмены должны достойно откататься. Могли, может, и лучше. Но все было на уровне», — сказал Коган «СЭ».

Произвольная программа ЧМ-2021 среди мужчин пройдет 27 марта.

(Владислав Флегонтов)