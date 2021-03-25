Чемпионат мира по фигурному катанию: произвольная программа спортивных пар

25 марта продолжится чемпионат мира-2021 по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

Также 25 марта пройдет произвольная программа у пар: эфир стартует в 20:10 по московскому времени. В составе сборной России выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

После первого дня соревнований лидируют россияне Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (80,16 балла). Вторую строчку занимают представители Китая Вэньцзинь Суй — Цун Хань (77,62), тройку замыкают Анастасия Мишина — Александр Галлямов (75,79). Еще одна российская пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов идут четвертыми — 71,46.

Всю подробную информацию о мировом первенстве по фигурному катанию можно узнать — здесь. Следить за произвольной программой пар на ЧМ-2021 можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала.

Видеотрансляция произвольной программы спортивных пар на ЧМ-2021 по фигурному катанию