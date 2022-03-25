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Сегодня, 13:30

«Как будто вернулись на 15-20 лет назад». Гербольдт — о чемпионате мира в Монпелье

Катарина Гербольдт прокомментировала слова американской журналистки Бреннан
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Российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала «СЭ» высказывание американской журналистки Кристин Бреннан об отсутствии российских и китайских фигуристов на чемпионате мира 2022 года.

Американка написала в своем Twitter: «Нет России? Нет Китая? Нет проблем».

«Я думаю, что они все прекрасно понимают. Чемпионат мира получился не совсем таким, к которому все привыкли за последнее время, сейчас по крайней мере. Кругом накал страстей и много прыжков, а тут как будто вернулись на 15-20 лет назад», — сказала Гербольдт корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Чемпионат мира проходит во французском Монпелье и завершится 27 марта.

Российские спортсмены не принимают участия в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU)

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Катарина Гербольдт
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Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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