Чемпионат мира по фигурному катанию-2022: расписание трансляций

С 21 по 27 марта пройдет чемпионат мира по фигурному катанию 2022

С 21 по 27 марта 2022 года во французском городе Монпелье пройдет чемпионат мира по фигурному катанию.

Соревнования будут проходить на арене «Зюд де Франс». Спортсмены будут соревноваться в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

К чемпионату мира допущены фигуристы из стран, входящих в ISU, родившиеся до 1 июля 2006 года. По итогам прошлогоднего мирового первенства каждая страна может выставить в каждой дисциплине от 1 до 3 участников (пар). Национальные федерации (ассоциации) выбирают участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны достичь минимальной технической оценки элементов на международных соревнованиях, проводимых до чемпионата мира.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований — об этом 1 марта сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Таким образом, российские фигуристы не смогут выступить на чемпионате мира.

Расписание соревнований

23 марта

Женщины, короткая программа

13.05

Пары, короткая программа

20.30

24 марта

Мужчины, короткая программа

13.00

Пары, произвольная программа

20.15

25 марта

Танцы на льду, ритм-танец

13.00

Женщины, произвольная программа

20.00

26 марта

Мужчины, произвольная программа

12.55

Танцы на льду, произвольный танец

19.05

27 марта

Показательные выступления

16.30

Время начала соревнований — московское