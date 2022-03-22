Ягудин рассказал, будет ли он смотреть чемпионат мира в Монпелье без российских фигуристов
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» высказался о предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию.
«Буду ли я смотреть чемпионат мира по фигурному катанию в отсутствии наших спортсменов? Я будет следить за Кубком Первого канала!», — сказал Ягудин «СЭ».
Чемпионат мира пройдет с 21 по 27 марта во французском Монпелье. Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Кубок Первого канала пройдет 25-27 марта в Саранске.
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