Чемпионат мира по фигурному катанию: соревнования 27 марта

27 марта завершится чемпионат мира-2021 по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

В субботу мужчины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует японец , Юма Кагияма — 2-й, американец Нэтан Чен — 3-й, россиянин — 4-й, Евгений Семененко — 10-й. Начало — 13.00 по московскому времени, прямая трансляция — официальный сайт Первого канала, Первый канал (с 15:00).

Также танцевальные дуэты выйдут на лед с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин — 5-е, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — 10-е. Начало — 19.00 по московскому времени, прямая трансляция — официальный сайт Первого канала, Первый канал (с 21:20).

Всю подробную информацию о мировом первенстве по фигурному катанию можно узнать — здесь.

Следить за ЧМ-2021 можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала.

Видеотрансляция ЧМ-2021 по фигурному катанию