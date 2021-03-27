Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал результаты женской произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

26 марта российская фигуристка Анна Щербакова победила на ЧМ. На втором месте — россиянка Елизавета Туктамышева. Третьей стала Александра Трусова.

«Какие у меня могут быть впечатления? Я счастлив за Анечку, за команду, она заслужила звание чемпиона мира! Вы не представляете через что прошла Анюта за этот сезон. Она была настолько истощена и измождена после болезни. На ней лица не было! Все давалось неимоверным трудом и через какое-то адское преодоление. В этой хрупкой девочке такой стержень и характер, что не описать словами. Там наверху все видят. Эта победа совершенно заслуженная. Пусть не все получилось в программе, но зная ее состояние — она просто герой!

Сашеньку же мне по-человечески очень жаль, но она молодец. Вытащила ситуацию. Хоть и многое у нее не получилось. Как я и говорил в предыдущем интервью, что Кихира может накосячить. Так и получилось, поэтому бронзу она подарила Саше. Поздравляю всех наших девчонок и, честно, очень рад за Туктика! Столько лет девчонка бьется и не сдается! А ей давно не 16 лет", — сказал Железняков «СЭ».

(Данил Алешин)