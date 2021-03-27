На чемпионате мира по фигурному катанию зафиксирован третий случай заражения коронавирусом

Третий случай заражения коронавирусом выявлен на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция), сообщает официальный сайт ISU (Международного союза конькобежцев) 27 марта.

The close contacts cases were quickly identified, investigated and tested. The ISU can confirm that the PCR tests of the close contact cases were all negative and the positive case is in quarantine as per the ISU Health Regulations and the Swedish authorities rules. — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) March 26, 2021

Личность заразившегося не раскрывается. Он сейчас находится на карантине.

Ранее стало известно о двух случаях положительных тестов на Covid-19. Все, кто сдали положительный тест, не получили аккредитацию и не были допущены в «пузырь».

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит 24-27 марта.