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На чемпионате мира по фигурному катанию зафиксирован третий случай заражения коронавирусом

03:35
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Третий случай заражения коронавирусом выявлен на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция), сообщает официальный сайт ISU (Международного союза конькобежцев) 27 марта.

Личность заразившегося не раскрывается. Он сейчас находится на карантине.

Ранее стало известно о двух случаях положительных тестов на Covid-19. Все, кто сдали положительный тест, не получили аккредитацию и не были допущены в «пузырь».

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит 24-27 марта.

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