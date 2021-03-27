На чемпионате мира по фигурному катанию зафиксирован третий случай заражения коронавирусом
03:35
Третий случай заражения коронавирусом выявлен на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция), сообщает официальный сайт ISU (Международного союза конькобежцев) 27 марта.
Личность заразившегося не раскрывается. Он сейчас находится на карантине.
Ранее стало известно о двух случаях положительных тестов на Covid-19. Все, кто сдали положительный тест, не получили аккредитацию и не были допущены в «пузырь».
Чемпионат мира по фигурному катанию проходит 24-27 марта.
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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