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Чемпионат мира по фигурному катанию: соревнования 25 марта

08:00
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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25 марта продолжится чемпионат мира-2021 по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

В четверг пройдет короткая программа у мужчин: эфир начнется 13:30 по московскому времени. От России выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко.

Также 25 марта пройдет произвольная программа у пар: эфир стартует в 20:10 по московскому времени. В составе сборной России выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

После первого дня соревнований лидируют россияне Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (80,16 балла). Вторую строчку занимают представители Китая Вэньцзинь Суй — Цун Хань (77,62), тройку замыкают Анастасия Мишина — Александр Галлямов (75,79). Еще одна российская пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов идут четвертыми — 71,46.

Всю подробную информацию о мировом первенстве по фигурному катанию можно узнать — здесь.

Следить за короткой программой ЧМ-2021 можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала.

Видеотрансляция короткой программы ЧМ-2021 по фигурному катанию

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

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