«Судьи установили новый личный рекорд Щербаковой». Болельщики возмущены оценками в короткой программе на ЧМ

В официальном Twitter ISU (Международного союза конькобежцев) появились многочисленные сообщения болельщиков. Они недовольны судейством на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме и считают, что первое место после короткой программы у женщин должна занимать японка Рика Кихира, а не россиянка Анна Щербакова.

Раn: «Вы коррумпированы, не уважаете всех спортсменов и ослабляете спорт. Рика Кихира больше всех заслужила победу сегодня, и вы знаете это. Такими действиями вы отторгаете болельщиков, а скоро отпугнете и спонсоров».

pattie #24601: «Дорогой ISU, вы уничтожаете спорт, не давая точные оценки и мешаете большим талантам, не говоря, что им нужно улучшить. Честное судейство для фигуристов из всех федераций!»

Haineko?Mikemalcom: «Анна установила новый личный рекорд? Вы имеете в виду, судьи установили личный рекорд для Анны».

Daniel Ino: «Рику обокрали».

Babeth: «Рика заслужила первое место».

Figureskates99: «Позор вам, ISU».

Напомним, третье место после короткой программы занимает еще одна россиянка Елизавета Туктамышева. Щербакова лидирует, Кихира занимает второе место.