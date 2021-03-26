Видеотрансляция произвольных программ женщин на чемпионате мира

26 марта продолжается чемпионат мира-2021 по фигурному катанию в шведском Стокгольме .

В пятницу женщины представят свои произвольные программы. Начало — 20:00 мск. Сборную России представят: Анна Щербакова (время выхода на лед — 23:46), Елизавета Туктамышева (23:30) и Александра Трусова (22:11).

После первого дня соревнований лидирует Анна Щербакова — в ее активе 81,00 балл. На втором месте — японка Рика Кихира, тройку замыкает еще одна россиянка — Елизавета Туктамышева. Еще одна росийская фигуристка, Александра Трусова, после неудачной короткой программы идет лишь 12-й.

Для Анны Щербаковой и Александры Трусовой это дебютный чемпионат мира. Елизавета Туктамышева становилась чемпионкой мира в 2015 году.

Третья разминка

13. (Россия) — 22:11

14. Ольга Микутина (Австрия)

15. Луна Хендрикс (Бельгия)

16. Маделин Скиза (Канада)

17. Хэ Ин Ли (Корея)

18. (США)

Четвертая разминка

19. (Япония)

20. Ким Йе Лим (Южная Корея)

21. Карен Чен (США)

22. Елизавета Туктамышева (Россия) — 23:30

23. (Япония)

24. Анна Щербакова (Россия) — 23:46

Всю подробную информацию о мировом первенстве по фигурному катанию можно узнать — здесь.

Следить за произвольной программой ЧМ-2021 можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ» и видеотрансляции в прямом эфире Первого канала.

Видеотрансляция произвольной программы женщин ЧМ-2021 по фигурному катанию