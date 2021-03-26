Ягудин с дрожью в голосе отреагировал на выступление Щербаковой на ЧМ

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин восхитился выступлением Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«Эту девчонку не сломить ничем и ни при каких обстоятельствах! Это невозможно! На тренировках Ане было очень тяжело!» — сказал дрожащим голосом Ягудин в эфире Первого канала.

Щербакова стала второй в произвольной программе и выиграла золото мирового первенства в сумме за два проката.