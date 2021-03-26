Фигурное катание
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / результаты Фото Медальный зачет
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат мира

Ягудин с дрожью в голосе отреагировал на выступление Щербаковой на ЧМ

26 марта 2021, 23:56
Анна Щербакова. Фото Первый канал
Анна Щербакова. Фото Первый канал
Теги:

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин восхитился выступлением Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«Эту девчонку не сломить ничем и ни при каких обстоятельствах! Это невозможно! На тренировках Ане было очень тяжело!» — сказал дрожащим голосом Ягудин в эфире Первого канала.

Щербакова стала второй в произвольной программе и выиграла золото мирового первенства в сумме за два проката.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...