Ягудин с дрожью в голосе отреагировал на выступление Щербаковой на ЧМ
26 марта 2021, 23:56
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин восхитился выступлением Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
«Эту девчонку не сломить ничем и ни при каких обстоятельствах! Это невозможно! На тренировках Ане было очень тяжело!» — сказал дрожащим голосом Ягудин в эфире Первого канала.
Щербакова стала второй в произвольной программе и выиграла золото мирового первенства в сумме за два проката.
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