Щербакова лидирует после короткой программы на ЧМ, Кихира — вторая, Туктамышева — третья, Трусова — вне топ-10
Трехкратная чемпионка России Анна Щербакова лидирует после короткой программы на чемпионате мира в Швеции. Фигуристка чисто исполнила все элементы и набрала 81,00 балл за свой прокат.
Второе место заняла Рика Кихира, набрав 79,08 балла. Тройку замкнула Елизавета Туктамышева, набрав 78,86 балла. Россиянка чисто исполнила свою программу с тройным акселем.
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова после неудачного проката в короткой программе стала лишь 12-й. Она осталась без каскада, допустив ошибку на тройном лутце и не сумев добавить к комбинации тройной тулуп. Фигуристка получила за свое выступление лишь 64,82 балла.
Фигурное катание
Стокгольм (Швеция)
Чемпионат мира
Женщины
Короткая программа
1. Анна Щербакова (Россия) — 81,00
2. Рика Кихира (Япония) — 79,08
3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 78,86
4. Карен Чен (США) — 74,40
5. Ким Елим (Корея) — 73,63
6. Каори Сакамото (Япония) — 70,38
12. Александра Трусова (Россия) — 64,82
Всю подробную информацию о мировом первенстве по фигурному катанию можно узнать — здесь.
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю