Трехкратная чемпионка России Анна Щербакова лидирует после короткой программы на чемпионате мира в Швеции. Фигуристка чисто исполнила все элементы и набрала 81,00 балл за свой прокат.

Второе место заняла Рика Кихира, набрав 79,08 балла. Тройку замкнула Елизавета Туктамышева, набрав 78,86 балла. Россиянка чисто исполнила свою программу с тройным акселем.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова после неудачного проката в короткой программе стала лишь 12-й. Она осталась без каскада, допустив ошибку на тройном лутце и не сумев добавить к комбинации тройной тулуп. Фигуристка получила за свое выступление лишь 64,82 балла.

Фигурное катание

Стокгольм (Швеция)

Чемпионат мира

Женщины

Короткая программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 81,00

2. Рика Кихира (Япония) — 79,08

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 78,86

4. Карен Чен (США) — 74,40

5. Ким Елим (Корея) — 73,63

6. Каори Сакамото (Япония) — 70,38

12. Александра Трусова (Россия) — 64,82

Всю подробную информацию о мировом первенстве по фигурному катанию можно узнать — здесь.