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Короткая программа Щербаковой на ЧМ. Видео

17:53
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Российская фигуристка Анна Щербакова чисто откатала короткую программу на чемпионате мира-2021 в Стокгольме.

Спортсменка исполнила двойной аксель, тройной флип, тройной лутц — тройной риттбергер.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

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