Короткая программа Щербаковой на ЧМ. Видео
17:53
Российская фигуристка Анна Щербакова чисто откатала короткую программу на чемпионате мира-2021 в Стокгольме.
Спортсменка исполнила двойной аксель, тройной флип, тройной лутц — тройной риттбергер.
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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