Известная фигуристка, чемпионка Универсиады Бетина Попова в эфире «СЭ» поделилась эмоциями от короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате мира-2021 в Стокгольме. По ее итогам Анна Щербакова стала первой, опередив японку Рику Кихиру и Елизавету Туктамышеву, а Александра Трусова показала 12-й результат.

«Роскошная Лиза, роскошная Аня, шикарная Кихира. Надеемся на Сашу — на самом деле она каталась хорошо, в том, что касается представления программы, но прыжки не пошли. Все мы видели тренировки, там все было хорошо. Но бывает так, что спортсмен может перегореть перед стартом. Иногда лучше выйти на лед, сразу упасть, и потом выдать отличный прокат. Теперь у нее есть день, чтобы исправить ситуацию.

Наши на фоне японок и американок — прямо какие-то эльфы, неземные, эфирные существа. Даже Лиза Туктамышева. А японки такие мощные. Их, конечно, очень по ходу не хватало. Вживую катание, конечно, видели только судьи, но через камеру меня зацепило катание Кихиры. Меня редко впечатляют японки, но на этот раз — да", — сказала Попова в эфире «СЭ».

Произвольная программа у девушек запланирована на пятницу.

(Антон Бабошин)