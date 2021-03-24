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Канделаки: «Трусова сорвала прыжковую часть, но она и наверстать может сильнее, чем все остальные»

18:40
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала выступления Анна Щербаковой и Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию.

«Ну что, Аня Щербакова откатала просто блестяще: 81 балл с убийственным хладнокровием. Саша Трусова — самая оснащенная спортсменка в нынешнем ростере — сорвала прыжковую часть, но она и наверстать может сильнее, чем все остальные», — написала у себя в Telegram-канале Канделаки.

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