Канделаки: «Трусова сорвала прыжковую часть, но она и наверстать может сильнее, чем все остальные»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала выступления Анна Щербаковой и Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию.

«Ну что, Аня Щербакова откатала просто блестяще: 81 балл с убийственным хладнокровием. Саша Трусова — самая оснащенная спортсменка в нынешнем ростере — сорвала прыжковую часть, но она и наверстать может сильнее, чем все остальные», — написала у себя в Telegram-канале Канделаки.