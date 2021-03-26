Фигурное катание
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / результаты Фото Медальный зачет
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат мира

Александра Трусова: «Я не собираюсь менять тренера»

22:40
Евгений Плющенко и Александра Трусова. Фото Первый канал
Евгений Плющенко и Александра Трусова. Фото Первый канал
Теги:

Российская фигуристка Александра Трусова подвела итоги произвольной программы на чемпионате мира в шведском Стокгольме. 16-летняя спортсменка набрала 152,38 балла за свой прокат 26 марта. Во время выступления Трусова дважды упала.

— Прокатом недовольна, — сказала Трусова. — Как настраивалась на произвольную программу? Просто забыла о том, что произошло в короткой. Мне помогал Евгений Викторович (Плющенко), Дмитрий Сергеевич Михайлов звонил прямо перед разминкой, все помогали, я очень рада. Родители тоже звонили, показывали собак. (улыбается)

Буду ли я в олимпийском сезоне работать с Плющенко? Я сейчас не собираюсь ничего менять, меня все устраивает, — ответила Трусова на вопрос корреспондента «СЭ».

Никаких слухов об этом не знаю. Пять четверных? Я сюда ехала с этим набором и ни на один четверной меньше делать не собиралась. При любом раскладе короткой программы, — заключила фигуристка.

Общая сумма Трусовой с короткой программой — 217,20 балла.

(Дмитрий Кузнецов)

ЧМ по фигурному катанию: будет ли российский подиум у женщин? Онлайн

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 108015
Все опросы
За какой фигуристкой вы следите наиболее внимательно?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
13
Офсайд




Загрузка...