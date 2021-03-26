Трусова дважды упала во время произвольной программы на ЧМ по фигурному катанию
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова с падениями исполнила произвольную программу на чемпионате мира в Стокгольме.
За прокат фигуристка получила 152,38 балла. Общая сумма с короткой — 217,20 балла.
Трусова сделала четверной флип, затем упала с четверного сальхова, далее исполнила каскад четверной лутц+тройной тулуп, двойной аксель, упала с четверного лутца, с ошибкой на первом прыжке сделала каскад четверной тулуп+ойлер+тройной сальхов, далее выполнила каскад тройной лутц+тройной тулуп.
Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова выступят в четвертой разминке в 23.00 и 23.46 по московскому времени.
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