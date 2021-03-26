Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин остался впечатлен выступлением Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме. Фигуристка заявила на программу пять четверных прыжков, из которых без падений выполнила три.

«Для меня как будто закончились Олимпийские игры, — сказал Ягудин в эфире Первого канала. — Настолько эмоционально опустошен. Фигуристки являются частью нашей жизни. Это наши звездочки. Саша Трусова пошла на пять четверных. О таком никто не то, что на это рассчитывал, но и мечтать-то не мечтал».

Трусова получила за прокат 152,38 балла. Итог после короткой и произвольной программы — 217,20 балла.