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Ягудин — о прокате Трусовой: «Для меня будто закончились Олимпийские игры»

22:23
Алексей Ягудин. Фото Instagram
Алексей Ягудин. Фото Instagram
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин остался впечатлен выступлением Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме. Фигуристка заявила на программу пять четверных прыжков, из которых без падений выполнила три.

«Для меня как будто закончились Олимпийские игры, — сказал Ягудин в эфире Первого канала. — Настолько эмоционально опустошен. Фигуристки являются частью нашей жизни. Это наши звездочки. Саша Трусова пошла на пять четверных. О таком никто не то, что на это рассчитывал, но и мечтать-то не мечтал».

Трусова получила за прокат 152,38 балла. Итог после короткой и произвольной программы — 217,20 балла.

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