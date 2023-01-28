Вопрос о возвращении русских поставил европейских фигуристов в тупик. А выиграл чемпионат Европы афрофранцуз-азиат

Итоги соревнований на Евро у одиночников.

Фигурное катание. Чемпионат Европы

Мужчины

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 267,77

2. Маттео Риццо (Италия) — 259,92

3. Лукас Бритшги (Швейцария) — 248,01...

6. Даниэль Грассль (Италия) — 230,83

7. Ника Эгадзе (Грузия) — 220,65...

16. Морис Квителашвили (Грузия) — 194,59

Интересный глобальный мир наступил на исходе первой четверти XXI века. Чемпион мира по фигурному катанию — японец Сема Уно, азиат. Олимпийский чемпион — американец Нэтан Чен, но тоже азиат. Наконец, чемпионом Европы в 2023 году тоже стал азиат — француз Адам Сяо Хим Фа.

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Француз выиграл чемпионат в короткой

Адам Сяо Хим Фа. Фото Global Look Press

Причем у этого 21-летнего парня из Бордо удивительная биография: его родители с африканского острова Маврикий, но имеют китайские корни. Таким образом, Адам вобрал в себя культуры сразу трех континентов. Ну и при всей борьбе с расизмом нельзя не признать — у азиатов, или, если угодно, монголоидной расы, в фигурном катании получается лучше всех. Как сказал наш представитель парного катания Илья Миронов, «что бы ты ни делал, всегда найдется азиат, делающий это лучше тебя». Как в спринтерском беге с темнокожими.

Француз даже проиграл произвольную программу итальянцу Маттео Риццо, но итальянского доминирования после медального дубля в парах на этом чемпионате уже точно не случится. Адам создал себе задел еще в короткой в 10 баллов и мог допустить пару ошибок. Риццо сделал чистый четверной риттбергер, но не справился с управлением на тулупе. Да и тройной тулуп во второй половине программы вместе с вращением на второй уровень выглядели как-то блекло. Француз под давлением упал с четверного тулупа, но устоял на сальхове, и это был ключевой момент вечера.

Сяо Хим Фа красиво инкорпорировал в свое творчество все свои культурные и профессиональные корни. Один из аранжировщиков и создателей музыки для программы — его тренер, экс-фигурист, а ныне композитор Седрик Тур. Другие части сопровождения — также от французского автора Woodkid. Причем в одной из них участвует детский японский хор. В общем, все это выглядело довольно красиво и по-чемпионски. Марк Кондратюк в эфире Okko признал, что Адам — новый обладатель титула, и виртуально его передал.

Бывшие и нынешние ученики Тутберидзе не впечатлили

Сенсацией стал бронзовый призер — это швейцарец Лукас Бритшги, который сам приезжал, чтобы попасть в десятку (цитата). Однако благодаря ошибкам других и выпадению фаворитов стал третьим, заставив разрыдаться другого француза — Кевина Эмоза. Кстати, у Лукаса среди исполнителей музыки артист с занятным именем OBC9LHKA. Что это у вас хлюпает в коньке, так сказать.

Если переходить к героям, интересным России, то новый ученик Этери Тутберидзе Даниэль Грассль чуть подтянулся, став шестым, но все равно был недоволен. Падение с четверного лутца в самом начале — абсолютно нехарактерная для итальянца ошибка. Флип он сумел приземлить в «тройку», но по итогу получил 230 баллов. Тем не менее в микст-зоне был разговорчив.

— Конечно, было не лучшее выступление, было сложно. Но сегодня я достаточно доволен. Самый сложный турнир в карьере, так как было много давления из-за всей ситуации вокруг. Но я счастлив.

Я принял лучшее решение, хотя оно сложное из-за всей ситуации, но я должен был это сделать, чтобы иметь шанс на медаль на Играх. Это долгий процесс. Я хочу работать еще усерднее. Федерация Италии и многие итальянцы поддерживают меня. Да, удобно рассуждать, когда ты фанат, но я очень благодарен, что многие люди понимают меня, многие, кто близок мне, знают, что это хорошее решение. Надеюсь, что в следующем сезоне вы увидите результаты работы.

Моя мечта была — поехать к Этери, это один из лучших тренеров. Но из-за всей ситуации это было неудобно. Я хотел попробовать тренироваться в Америке, но там было сложно. Я счастлив, что принял такое решение. Я уже поговорил с Этери, она сказала, что впереди еще много работы, это только начало. Сколько четверных хочу прыгать? В произвольной — шесть. Саша Трусова же прыгает пять четверных, — с юмором сказал Грассль «СЭ».

Даниэль Грассль. Фото Global Look Press

Очень обидно за Вову Самойлова, который катался в России у Тутберидзе и Плющенко, а сейчас удачно перешел в сборную Польши. Она, кстати, полностью состоит из русских спортсменов. Владимир был шестым после короткой программы, попал в сильнейшую разминку, но психологически, видимо, его прижало. Он прыгал с запасом и высоко — но постоянно недокручивал один оборот. Вместо четверных делал тройные, вместо тройных — двойные, притом что, казалось, была возможность докручивать. Зажался — и в итоге лишь 17-е место.

Прямо перед ним — Морис Квителашвили, который будет лечить воспаление костного мозга и вернулся тренироваться в «Хрустальный» из Италии. Еще один подопечный Тутберидзе Ника Эгадзе на высоком седьмом месте.

Европейцы не захотели отвечать на вопрос про русских?

Но самый интересный и загадочный момент дня произошел на пресс-конференции. Корреспондент «СЭ» задал, наверное, самый острый вопрос вечера: «МОК принял решение вернуть на определенных условиях русских спортсменов. Хотели бы вы их увидеть на международных соревнованиях? Даже уже на чемпионате мира?»

Дальше в зале повисла пауза. Фигуристы пожаловались на плохую связь, хотя по языку тела того же Бритшги, осмелюсь судить, тему вопроса они поняли. Риццо, Сяо Хим Фа и Бритшги склонились у микрофонов и начали обсуждать, прозвучало ли слово «русский», — но под смех зала ответили «мы не понимаем». Модератор попыталась повторить мой вопрос — нет уверенности, что она это сделала правильно, но Риццо решил ответить за всех троих: «Думаю, мы все довольны соревнованиями прямо сейчас». Зазвучали аплодисменты.

В YouTube-трансляции, кстати, вопрос слышно прекрасно, и он вызвал осуждение западной публики.

В общем, у европейцев тема возвращения русских пока вызывает то ли страх, то ли недоумение. Ответ они еще не придумали. Но очевидно, что возвращение и обсуждение этой темы западным журналистам точно не нравится. Как было бы хорошо, чтобы ответ им всем пришлось придумывать уже на льду.