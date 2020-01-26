ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат Европы

Впервые за 14 лет россияне выиграли все золото чемпионата Европы по фигурному катанию

02:10
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Все золотые медали чемпионата Европы по фигурному катанию в австрийском Граце завоевали российские спортсмены. Это произошло впервые за 14 лет.

Победу в одиночном катании у мужчин одержал Дмитрий Алиев, у женщин — Алена Косторная. В парном катании победили Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, в танцах на льду — Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

В последний раз такой успех покорился российским фигуристам в 2006 году, когда чемпионат Европы прошел в Лионе (Франция). Тогда в мужском одиночном катании на ЧЕ-2006 победил Евгений Плющенко, в женском — Ирина Слуцкая. В парном катании победу одержали Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, в танцах на льду — Татьяна Навка и Роман Костомаров.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир