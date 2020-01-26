Впервые за 14 лет россияне выиграли все золото чемпионата Европы по фигурному катанию

Все золотые медали чемпионата Европы по фигурному катанию в австрийском Граце завоевали российские спортсмены. Это произошло впервые за 14 лет.

Победу в одиночном катании у мужчин одержал Дмитрий Алиев, у женщин — Алена Косторная. В парном катании победили Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, в танцах на льду — Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

В последний раз такой успех покорился российским фигуристам в 2006 году, когда чемпионат Европы прошел в Лионе (Франция). Тогда в мужском одиночном катании на ЧЕ-2006 победил Евгений Плющенко, в женском — Ирина Слуцкая. В парном катании победу одержали Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, в танцах на льду — Татьяна Навка и Роман Костомаров.