Украинская пара не смогла сделать выброс на чемпионате Европы из-за падения партнера. Видео

Украинские фигуристы Виолетта Серова/Иван Хобта не смогли чисто исполнить короткую программу на чемпионате Европы, проходящем в финском Эспоо.

Украинцы набрали лишь 47,53 балла и сделали необычную попытку выброса, причем в отличие от частных ситуаций, когда с него падает партнерша, в этот раз упал Иван.

Украинцы заняли седьмое место из 10 участников. Всего в чемпионате принимают участие 13 пар.

Чемпионат Европы в полном объеме можно смотреть на Okko.