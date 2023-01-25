Украинская пара не смогла сделать выброс на чемпионате Европы из-за падения партнера. Видео
Украинские фигуристы Виолетта Серова/Иван Хобта не смогли чисто исполнить короткую программу на чемпионате Европы, проходящем в финском Эспоо.
Украинцы набрали лишь 47,53 балла и сделали необычную попытку выброса, причем в отличие от частных ситуаций, когда с него падает партнерша, в этот раз упал Иван.
Украинцы заняли седьмое место из 10 участников. Всего в чемпионате принимают участие 13 пар.
Чемпионат Европы в полном объеме можно смотреть на Okko.
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