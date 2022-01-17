Трусова поделилась впечатлениями после чемпионата Европы по фигурному катанию

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала пост в Instagram после чемпионата Европы в Таллине.

«Каждый старт для меня — это бесценный опыт, который обязательно пригодится в будущем! Спасибо всем, кто всегда рядом!» — написала Трусова.

На европейском чемпионате Трусова заняла третье место. За произвольную и короткую программу фигуристка набрала 234,36 балла.