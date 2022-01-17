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Сегодня, 22:39

Трусова — о чемпионате Европы: «Каждый старт — это бесценный опыт»

Трусова поделилась впечатлениями после чемпионата Европы по фигурному катанию
Екатерина Савостина
Корреспондент

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала пост в Instagram после чемпионата Европы в Таллине.

«Каждый старт для меня — это бесценный опыт, который обязательно пригодится в будущем! Спасибо всем, кто всегда рядом!» — написала Трусова.

Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)

На европейском чемпионате Трусова заняла третье место. За произвольную и короткую программу фигуристка набрала 234,36 балла.

Фигурное катание
Александра Трусова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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