Трусова — о чемпионате Европы: «Каждый старт — это бесценный опыт»
Трусова поделилась впечатлениями после чемпионата Европы по фигурному катанию
Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала пост в Instagram после чемпионата Европы в Таллине.
«Каждый старт для меня — это бесценный опыт, который обязательно пригодится в будущем! Спасибо всем, кто всегда рядом!» — написала Трусова.
На европейском чемпионате Трусова заняла третье место. За произвольную и короткую программу фигуристка набрала 234,36 балла.
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