Олимпийский чемпион 1984 года и заслуженный тренер России Олег Васильев подвел итоги чемпионата Европы по фигурному катанию. Российские фигуристы забрали все четыре золота турнира, а в состязании спортивных пар и женщин весь подиум был российским.

— В целом, по результату этого чемпионата, спортсмены сами забирали то, что им давали, — сказал Васильев. — Часто очень много разговоров бывает о судействе: все было правильно или нет. А тут в мужском одиночном катании был открытый пьедестал, и Дима Алиев своим реально хорошим катанием завоевал золото. То же самое получилось и в танцах на льду — Никита Кацалапов с Викой Синициной откатался реально классно и завоевали первое место, которое даже не планировалось. И это очень приятно, потому что постоянно идут разговоры о том, что фигурное катание — это исключительно судейство, часто субъективное. Здесь все было иначе. (Екатерина Беспалова)

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