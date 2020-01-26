Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала свое выступление на чемпионат Европы в австрийском Граце. Она завоевала серебряную медаль. Победила Алена Косторная, третьей стала еще одна россиянка Александра Трусова.

— Эмоции смешанные, — цитирует Щербакову ТАСС. — Хорошо начала программу, затем почувствовала, что поставили недокруты на флипе, хотелось увеличивать обороты. Конечно, это уже был прыжок на усталости, может, не так хорошо себя чувствовала физически. Обидно, могла побороться.

Сегодня я нервничала меньше, чем вчера, это даже непохоже на меня. Обычно перед произвольной я нервничаю. Баллы могли быть и лучше. Пока какое-то опустошение, завтра, наверное, осознаю и извлеку урок из этого старта. Конечно, места для меня важны, но выводы сделаю позже. Сегодня я расстроена, но и радость тоже есть. Я очень эмоциональная, но это и плюс, и минус.