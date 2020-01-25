Кацалапов раскрыл нюансы победного произвольного танца на ЧЕ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, ставшие чемпионами Европы, отметили, что под музыку для произвольного танца придумали особенную историю.

— Мы представили, что твой близкий или знакомый человек в чем-то отчаялся, у него что-то пошло не так, начались проблемы, — рассказал Кацалапов. — А тут находится другой человек, который его поддерживает и доказывает, что не нужно унывать, а стоит идти только вперед. Это связывает нас с музыкой и Викой во время проката. Именно это во время произвольного танца мы стараемся донести.

Эта победа стала для российских танцоров первой с 2013 года. (Екатерина Беспалова)