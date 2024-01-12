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Сегодня, 23:10

Француз Сяо Хим Фа стал чемпионом Европы второй год подряд

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Адам Сяо Хим Фа.
Фото AFP

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа второй год подряд стал победителем чемпионата Европы в мужском одиночном катании.

22-летний спортсмен по сумме двух программ получил 276,17 балла. Второе место занял Александр Селевко из Эстонии, набравший 256,99 балла. На третьей строчке — итальянец Маттео Риццо (250,87).

Чемпионат Европы

Мужчины, итоговое положение

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 276,17

2. Александр Селевко (Эстония) — 256,99

3. Маттео Риццо (Италия) — 250,87

4. Габриэль Франгипани (Италия) — 246,09

5. Лукас Бричги (Швейцария) — 242,46

6. Денис Васильев (Латвия) — 237,42

7. Ника Эгадзе (Грузия) — 233,16

8. Владимир Самойлов (Польша) — 230,17

9. Георгий Рештенко (Чехия) — 226,67

10. Николай Мемола (Италия) — 225,88

Фигурное катание
Адам Сяо Хим Фа
Александр Селевко
Маттео Риццо
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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